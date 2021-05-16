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- 16 May 2021 - 13:44

Acun Ilıcalı Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya Kaldı! Bir Anda Oldu, Yok Oldu... Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Neden Böyle Bir Şey Yaptınız?"

RTÜK, Türk televizyonunda ve İnternet medyasında denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Bu kez denetimlere takılan isim Acun Ilıcalı oldu. Yeni yayın hayatına başlayan Exxen platformu ilk kez RTÜK engeliyle karşı karşıya kaldı. Acun Ilıcalı'ya hem ceza kesildi, hem programın yayından kaldırılmasını istedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı ilk kez Exxen platformunda RTÜK engeliyle karşı karşıya kaldı. Exxen'de yayınlanmakta olan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına yaptırım uygulandı. Acun Ilıcalı'ya hem ceza kesildi, hem de programın yayından kaldırılması istendi. 

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16 May 2021 - 13:44 Ankara- Yaşam

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