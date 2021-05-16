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16 May 2021 - 13:44

Acun Ilıcalı Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya Kaldı! Bir Anda Oldu, Yok Oldu... Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Neden Böyle Bir Şey Yaptınız?"

RTÜK, Türk televizyonunda ve İnternet medyasında denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Bu kez denetimlere takılan isim Acun Ilıcalı oldu. Yeni yayın hayatına başlayan Exxen platformu ilk kez RTÜK engeliyle karşı karşıya kaldı. Acun Ilıcalı'ya hem ceza kesildi, hem programın yayından kaldırılmasını istedi.