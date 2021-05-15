15 May 2021 - 18:46 Güncelleme: 15 May 2021 - 19:32
Acun Ilıcalı'na Büyük Şok! Önünü Kestiler, Milyonlarca Dolar Yatırım Yapmıştı; Yayından Kaldırıldı! RTÜK Harekte Geçti...
RTÜK, Türk televizyonunda ve İnternet medyasında denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Bu kez denetimlere takılan isim Acun Ilıcalı oldu. Yeni yayın hayatına başlayan Exxen platformu ilk kez RTÜK engeliyle karşı karşıya kaldı. Acun Ilıcalı'ya hem ceza kesildi, hem programın yayından kaldırılmasını istedi.
Acun Ilıcalı ilk kez Exxen platformunda RTÜK engeliyle karşı karşıya kaldı. Exxen'de yayınlanmakta olan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına yaptırım uygulandı. Acun Ilıcalı'ya hem ceza kesildi, hem de programın yayından kaldırılması istendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.