2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları

Ekonomide 2021 yılının en popüler yatırım ve para kazanma aracı herkesin bildiği gibi kripto paralar oldu. Kripto paralarının 2021 yılında boğa sezonunda olması ile adeta uçuşa geçti ve yatırımcısına servet kazandırdı.

Boğa sezonunda pek çok altcoin, değerini yüzlerce, hatta binlerce kat artırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Örneğin 2021 yılında en çok konuşulan ve en çok kazandıran 4 altcoin'leri sıralayacak 0lursak HOLO (HOT), Bittorent (BTT), Chiliz (CHZ ve Enjin (ENJ). Peki, tüm bu coinleri bu kadar popüler yapan şey ne? Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları nedir?

1. 2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran BİTORENT (BTT)

2021 yılında daha fazla merketsiyetsiz bir kimlik kazanan Bittorent (BTT) uçtan uca dosya paylaşımı sağlayan popüler kriopta paradır. 2021 yılında artış oranı %1740

2. 1. 2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran CHILIZ (CHZ)

Avrupa odaklı blocchain platformu olan CHZ 50 milyon yatırımı bulunmaktadır. Bu yatırımla Birleşik devletlere açılmayı planlıyor.

Dünyada ilk spor alanındaki kripto paltformudur ve kuluplere Fan Tokenleri sağlaması ile biliniyor. 2021 yılında artış oranı %2230

3. 2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran HOLOCHAİN (HOT)

Holochain açı-kaynak hashchain yönetimi sağlar. Geliştiriciler blocchainden daha ucuz ve etkili bir alternatif sunar. Pratik oluşuyla öne çıkan HOT, kullanıcılara veri yönetimi, veri canlandırmada kolaylık sağlar. 2021 yılında artış oranı %2876

3. 2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran ENJİN (ENJ)

Enjin video game endüstrisinde faaliyet gösteren ve sanal eşyaların alım-satında kullanılan bir kripto paradır. ENJ ERC-115 Tokenidir.Bu durumda %90'a varan gaz kullanım ücreti azalımı sağlıyor. Ayrıca bir defada yüksek miktarda gönderiliyor olabilmesi ile biliniyor. 2021 yılında artış oranı %1759