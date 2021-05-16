Ankara'da ve Türkiye'de Korkunç Koronavirüs Uyarısı! Eğer Bu 2'sini Birlikte Kullandıysanız, Büyük Tehlike Altındasınız! Doktor Açıkladı...
Dr. Ahmet İnal; Koronavirüsle ilgili testi pozitif çıkan veya çıkabilecek herkese çok önemli uyarılarda bulundu. Hayati önem teşkil eden açıklamalar altına imza atan İnal; koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için yaptığı açıklamalarla birlikte dikkatleri üzerine çekti.
Tüm Dünya genelinde etkisini gösteren ve Türkiye'de de oldukça sarsıntılı bir şekilde geçen koronavirüs, özellikle tam kapanma süreciyle birlikte etkisini git gide azaltsa da ne yazık ki tamamen bitmiş durumda değil. Bu yüzden koronavirüsle ilgili uyarıların tamamını dikkate almak zorundayız. Bu noktada direkt olarak toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir konuya değinen Dr. Ahmet İnal; hayati önem taşıyan bir açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.