Ankara'da ve Türkiye'de Korkunç Koronavirüs Uyarısı! Eğer Bu 2'sini Birlikte Kullandıysanız, Büyük Tehlike Altındasınız! Doktor Açıkladı...

Tüm Dünya genelinde etkisini gösteren ve Türkiye'de de oldukça sarsıntılı bir şekilde geçen koronavirüs, özellikle tam kapanma süreciyle birlikte etkisini git gide azaltsa da ne yazık ki tamamen bitmiş durumda değil. Bu yüzden koronavirüsle ilgili uyarıların tamamını dikkate almak zorundayız. Bu noktada direkt olarak toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir konuya değinen Dr. Ahmet İnal; hayati önem taşıyan bir açıklama yaptı.

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