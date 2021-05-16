Survivor'da Aileler Birbirine Girdi... Aleyna ve Ayşe Kaosu Adayı Bitirdi! Ayşe İçin Diskalifiye Kararı! Videoları Kaldırıldı...
Survivor 2021'de heyecan bir türlü dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir olayıyla gündeme gelmeyi başaran Survivor 2021'de çember daralıyor. Çember git gide daralırken artık yarışmada kaos başlıyor. Son çıkan olayla birlikte Twitter'da binlerce kişi yorumlar yaptı. Bu kez yarışmacılar, alttan alttan birbirine girerken; aileler açık bir şekilde birbirine girdi. Neler oluyor?
Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi.
Ayşe, söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa; ve eğer gerçekten suçluysa yarışmadan diskalifiye edilebilir. Aleyna'nın annesinin yaptığı o açıklama herkesin kanını dondurdu! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.