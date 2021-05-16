Survivor'da Aileler Birbirine Girdi... Aleyna ve Ayşe Kaosu Adayı Bitirdi! Ayşe İçin Diskalifiye Kararı! Videoları Kaldırıldı...

Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi.

Ayşe, söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa; ve eğer gerçekten suçluysa yarışmadan diskalifiye edilebilir. Aleyna'nın annesinin yaptığı o açıklama herkesin kanını dondurdu! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!