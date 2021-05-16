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- 16 May 2021 - 10:33 G: 16 May 2021 - 10:52

Survivor'da Aileler Birbirine Girdi... Aleyna ve Ayşe Kaosu Adayı Bitirdi! Ayşe İçin Diskalifiye Kararı! Videoları Kaldırıldı...

Survivor 2021'de heyecan bir türlü dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir olayıyla gündeme gelmeyi başaran Survivor 2021'de çember daralıyor. Çember git gide daralırken artık yarışmada kaos başlıyor. Son çıkan olayla birlikte Twitter'da binlerce kişi yorumlar yaptı. Bu kez yarışmacılar, alttan alttan birbirine girerken; aileler açık bir şekilde birbirine girdi. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi. 

Ayşe, söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa; ve eğer gerçekten suçluysa yarışmadan diskalifiye edilebilir. Aleyna'nın annesinin yaptığı o açıklama herkesin kanını dondurdu! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

16 May 2021 - 10:33 Ankara- Yaşam

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