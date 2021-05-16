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- 16 May 2021 - 11:12 G: 16 May 2021 - 11:36

Demet Özdemir Bahçesine Çıktı ve İç Çamaşırıyla Poz Verdi! Güneşlenirken Yaptığı Paylaşım Instagram'ı Ayaklandırdı! Oğuzhan Koç Sinirlenecek...

Demet Özdemir, son zamanlarda sık sık magazin gündeminde adı duyulan bir isim olarak kendini göstermeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'ini canlandıran Demet Özdemir, bahçesinde güneşlenirken verdiği pozla birlikte sosyal medyayı resmen ayaklandırdı. 12.900.000 takipçi sayısı bulunan Demet Özdemir, yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeye devam ederken, son paylaştığı iç çamaşırlı pozu binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

29 yaşındaki Demet Özdemir'in bikini altıyla güneşlenirken yaptığı paylaşım sadece birkaç saat içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenildi. Doğal güzelliğine son derece güvenen ve makyajsız fotoğraflarıyla birlikte iddia çıtasını oldukça yükselten Demet Özdemir'in hem makyajlı, hem makyajsız halleri oldukça seviliyor ve övgü toplamaya devam ediyor. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı! 

Özdemir'İn makyajsız halini görmek için diğer sayfaya geçiniz!

16 May 2021 - 11:12 Ankara- Yaşam

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