Demet Özdemir Bahçesine Çıktı ve İç Çamaşırıyla Poz Verdi! Güneşlenirken Yaptığı Paylaşım Instagram'ı Ayaklandırdı! Oğuzhan Koç Sinirlenecek...
Demet Özdemir, son zamanlarda sık sık magazin gündeminde adı duyulan bir isim olarak kendini göstermeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'ini canlandıran Demet Özdemir, bahçesinde güneşlenirken verdiği pozla birlikte sosyal medyayı resmen ayaklandırdı. 12.900.000 takipçi sayısı bulunan Demet Özdemir, yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeye devam ederken, son paylaştığı iç çamaşırlı pozu binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.
29 yaşındaki Demet Özdemir'in bikini altıyla güneşlenirken yaptığı paylaşım sadece birkaç saat içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenildi. Doğal güzelliğine son derece güvenen ve makyajsız fotoğraflarıyla birlikte iddia çıtasını oldukça yükselten Demet Özdemir'in hem makyajlı, hem makyajsız halleri oldukça seviliyor ve övgü toplamaya devam ediyor. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı!
Özdemir'İn makyajsız halini görmek için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.