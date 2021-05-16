Demet Özdemir Bahçesine Çıktı ve İç Çamaşırıyla Poz Verdi! Güneşlenirken Yaptığı Paylaşım Instagram'ı Ayaklandırdı! Oğuzhan Koç Sinirlenecek...

29 yaşındaki Demet Özdemir'in bikini altıyla güneşlenirken yaptığı paylaşım sadece birkaç saat içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından beğenildi. Doğal güzelliğine son derece güvenen ve makyajsız fotoğraflarıyla birlikte iddia çıtasını oldukça yükselten Demet Özdemir'in hem makyajlı, hem makyajsız halleri oldukça seviliyor ve övgü toplamaya devam ediyor. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı!

Özdemir'İn makyajsız halini görmek için diğer sayfaya geçiniz!