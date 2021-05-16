Mehmet Ali Erbil O Rezilliği Açıkladı, Milyonlar Linç Etti! "Boşboğazlık Yaptım" Kıyafetlerini Çıkaran Erbil, O İsimle Birlikte...

Gazetecilerle bir süre sohbet eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlardan çok uzak kaldığını, özlediğini ve artık dönmek istediğini söyledi. Bir iki teklifin olduğunu anlatan Erbil; bir de nostalji olarak Çarkıfelek yarışmasıyla dönerse; her şeyin çok daha anlamlı olacağını açıkladı. Haftada 2 gün düşündüğünü, insanların artık dizilerden falan sıkıldığını, eğlence programlarının çok daha cazip hale geleceğini anlattı. Ardından ise o rezilliği açıkladı!