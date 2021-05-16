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- 16 May 2021 - 11:27 G: 16 May 2021 - 11:46

Mehmet Ali Erbil O Rezilliği Açıkladı, Milyonlar Linç Etti! "Boşboğazlık Yaptım" Kıyafetlerini Çıkaran Erbil, O İsimle Birlikte...

Mehmet Ali Erbil, dün magazin ekipleri tarafından Yeniköy sahilinde kameralara yakalandı. Ünlü komedyen Erbil, bundan çok uzun zaman önce Nefise Karatay ile birlikte tamamen kıyafetsiz bir şekilde sarılarak dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı söylemişti. Konunun hatırlatılmasıyla birlikte o rezilliği açıklayan Erbil, "boşboğazlık yaptım" dedi. Milyonlar Erbil'i sanal linçe uğrattı. Twitter'da herkes tepki gösterdi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gazetecilerle bir süre sohbet eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlardan çok uzak kaldığını, özlediğini ve artık dönmek istediğini söyledi. Bir iki teklifin olduğunu anlatan Erbil; bir de nostalji olarak Çarkıfelek yarışmasıyla dönerse; her şeyin çok daha anlamlı olacağını açıkladı. Haftada 2 gün düşündüğünü, insanların artık dizilerden falan sıkıldığını, eğlence programlarının çok daha cazip hale geleceğini anlattı. Ardından ise o rezilliği açıkladı! 

16 May 2021 - 11:27 - Yaşam

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