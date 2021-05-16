Mehmet Ali Erbil O Rezilliği Açıkladı, Milyonlar Linç Etti! "Boşboğazlık Yaptım" Kıyafetlerini Çıkaran Erbil, O İsimle Birlikte...
Mehmet Ali Erbil, dün magazin ekipleri tarafından Yeniköy sahilinde kameralara yakalandı. Ünlü komedyen Erbil, bundan çok uzun zaman önce Nefise Karatay ile birlikte tamamen kıyafetsiz bir şekilde sarılarak dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı söylemişti. Konunun hatırlatılmasıyla birlikte o rezilliği açıklayan Erbil, "boşboğazlık yaptım" dedi. Milyonlar Erbil'i sanal linçe uğrattı. Twitter'da herkes tepki gösterdi...
Gazetecilerle bir süre sohbet eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlardan çok uzak kaldığını, özlediğini ve artık dönmek istediğini söyledi. Bir iki teklifin olduğunu anlatan Erbil; bir de nostalji olarak Çarkıfelek yarışmasıyla dönerse; her şeyin çok daha anlamlı olacağını açıkladı. Haftada 2 gün düşündüğünü, insanların artık dizilerden falan sıkıldığını, eğlence programlarının çok daha cazip hale geleceğini anlattı. Ardından ise o rezilliği açıkladı!
16 May 2021 - 11:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.