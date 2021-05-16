Esra Erol ve Müge Anlı Çok Büyük Kavga Etti! Kaos Devam Ediyor... ATV Seçim Yapacak; Esra Erol Kovuldu mu? Başka Kanala mı Gidiyor?
Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki kavga boyut atlamış durumda. Bununla ilgili bugün birçok haber sitesinde Esra Erol'un ya da Müge Anlı'nın arasında ATV'nin seçim yapacağı iddia edildi. Kimileri Esra Erol'un, kimileri Müge Anlı'nın kovulduğuna dair iddialar altına imza atarken gerçek ne? ATV ne yönde karar verecek? İşte Detaylar!
Esra Erol ve Müge Anlı arasında yaşanan kavga; kaos haline gelmiş durumda. Sosyal medyada da birçok Esra Erol ve Müge Anlı hayranı birbirleriyle kavga eder hale geldi. Müge Anlı'nın yıllardır reality show alanında program yaptığı, Esra Erol'un ise henüz birkaç yıllık olduğu söylenirken; eğer biri gidecekse bunun Esra Erol olması gerektiği çok sayıda kişi tarafından belirtiliyor. Peki, ATV bir karar verecek mi? Kararı ne yönde olacak?
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.