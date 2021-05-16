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- 16 May 2021 - 12:09 G: 16 May 2021 - 12:21

Esra Erol ve Müge Anlı Çok Büyük Kavga Etti! Kaos Devam Ediyor... ATV Seçim Yapacak; Esra Erol Kovuldu mu? Başka Kanala mı Gidiyor?

Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki kavga boyut atlamış durumda. Bununla ilgili bugün birçok haber sitesinde Esra Erol'un ya da Müge Anlı'nın arasında ATV'nin seçim yapacağı iddia edildi. Kimileri Esra Erol'un, kimileri Müge Anlı'nın kovulduğuna dair iddialar altına imza atarken gerçek ne? ATV ne yönde karar verecek? İşte Detaylar!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol ve Müge Anlı arasında yaşanan kavga; kaos haline gelmiş durumda. Sosyal medyada da birçok Esra Erol ve Müge Anlı hayranı birbirleriyle kavga eder hale geldi. Müge Anlı'nın yıllardır reality show alanında program yaptığı, Esra Erol'un ise henüz birkaç yıllık olduğu söylenirken; eğer biri gidecekse bunun Esra Erol olması gerektiği çok sayıda kişi tarafından belirtiliyor. Peki, ATV bir karar verecek mi? Kararı ne yönde olacak? 

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16 May 2021 - 12:09 Ankara- Yaşam

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