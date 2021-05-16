Esra Erol ve Müge Anlı Çok Büyük Kavga Etti! Kaos Devam Ediyor... ATV Seçim Yapacak; Esra Erol Kovuldu mu? Başka Kanala mı Gidiyor?

Esra Erol ve Müge Anlı arasında yaşanan kavga; kaos haline gelmiş durumda. Sosyal medyada da birçok Esra Erol ve Müge Anlı hayranı birbirleriyle kavga eder hale geldi. Müge Anlı'nın yıllardır reality show alanında program yaptığı, Esra Erol'un ise henüz birkaç yıllık olduğu söylenirken; eğer biri gidecekse bunun Esra Erol olması gerektiği çok sayıda kişi tarafından belirtiliyor. Peki, ATV bir karar verecek mi? Kararı ne yönde olacak?

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