Survivor Sergen Öyle Bir İtirafta Bulundu ki; Duyanların Kanı Çekildi! Meğer Aç Kalınca Onu Yapmış... "Yok Artık"

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor 2021'e veda eden son isim Sergen Bayar olarak kendini gösterdi. Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban ve Uğurtan Dora'nın SMS sıralamasında gerisinde kalan, dolayısıyla elenen Ergen; Survivor'da yaşadığı zorluklardan şampiyonluğa yakıştırdığı isimlere kadar çok sayıda soruya yanıt verirken, oldukça samimi itiraflar yaptı. Aç kalınca yaptığı şeyi söylediği itiraf ise herkesi şaşkına çevirdi! "Yok artık" tepkileri verildi...

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