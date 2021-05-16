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- 16 May 2021 - 13:48 G: 16 May 2021 - 14:00

Kuruluş Osman'da Yapılacak Son Hata Yapıldı! Osman Bey, O İsmin Feci Şekilde Cezasını Kesecek! Son 3 Gün...

ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman; 19 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle birlikte yine herkesin dikkatini üzerine çekecek. Dizinin yeni bölümünün ikinci tanıtımında yaşananlar herkesi şok etti ve çok büyük ses getirdi. Tüm uyarılarına rağmen Nikola ile ittifak eden ve Togay'a saldıran o isim, yapacağı son hatayı yaptı. Bakın, Osman Bey ona ne yapacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen tarihi dizilerinden olan Kuruluş Osman; ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanmaya devam ediyor. 19 Mayıs Çarşamba günü saatler 20:00'yi gösterdiğinde yine yayında olacak ekranların efsane dizisinde bu bölümde yaşanacaklar izleyenleri heyecandan zirveye taşıyacak. Bilindiği üzere; hiçbir hatayı cezasız bırakmayan ve er ya da geç cezasını kesen Osman Bey; büyük bir ceza kesecek. 

16 May 2021 - 13:48 Ankara- Yaşam

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