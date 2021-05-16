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16 May 2021 - 13:48

Kuruluş Osman'da Yapılacak Son Hata Yapıldı! Osman Bey, O İsmin Feci Şekilde Cezasını Kesecek! Son 3 Gün...

ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman; 19 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle birlikte yine herkesin dikkatini üzerine çekecek. Dizinin yeni bölümünün ikinci tanıtımında yaşananlar herkesi şok etti ve çok büyük ses getirdi. Tüm uyarılarına rağmen Nikola ile ittifak eden ve Togay'a saldıran o isim, yapacağı son hatayı yaptı. Bakın, Osman Bey ona ne yapacak?