Kuruluş Osman'da Yapılacak Son Hata Yapıldı! Osman Bey, O İsmin Feci Şekilde Cezasını Kesecek! Son 3 Gün...
ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman; 19 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle birlikte yine herkesin dikkatini üzerine çekecek. Dizinin yeni bölümünün ikinci tanıtımında yaşananlar herkesi şok etti ve çok büyük ses getirdi. Tüm uyarılarına rağmen Nikola ile ittifak eden ve Togay'a saldıran o isim, yapacağı son hatayı yaptı. Bakın, Osman Bey ona ne yapacak?
Ekranların en sevilen tarihi dizilerinden olan Kuruluş Osman; ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanmaya devam ediyor. 19 Mayıs Çarşamba günü saatler 20:00'yi gösterdiğinde yine yayında olacak ekranların efsane dizisinde bu bölümde yaşanacaklar izleyenleri heyecandan zirveye taşıyacak. Bilindiği üzere; hiçbir hatayı cezasız bırakmayan ve er ya da geç cezasını kesen Osman Bey; büyük bir ceza kesecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.