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16 May 2021 - 14:03

Hande ve Kerem Aşkında Büyük Şok! Herkes, Bu Olay Onları Ayırır Diyordu; "Kapak" Gibi Cevap Verdiler! İşte O Cevap...

Magazin Dünyası'nın en çok öne çıkan isimleri son dönemde bilindiği üzere Hande Erçel ve Kerem Bursin olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aylardan beri aşk yaşadığı iddialarını birkaç gün önce itiraf eden Hande Erçel ve Bursin aşkında çok büyük şok yaşandı. Herkes, yaşanan o olayın onları ayıracağını düşünürken, onlar çok farklı bir cevap verdiler. Sosyal medyada bu hareketli cevapla ilgili olarak "kapak" yorumları yapıldı.