Hande ve Kerem Aşkında Büyük Şok! Herkes, Bu Olay Onları Ayırır Diyordu; "Kapak" Gibi Cevap Verdiler! İşte O Cevap...
Magazin Dünyası'nın en çok öne çıkan isimleri son dönemde bilindiği üzere Hande Erçel ve Kerem Bursin olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aylardan beri aşk yaşadığı iddialarını birkaç gün önce itiraf eden Hande Erçel ve Bursin aşkında çok büyük şok yaşandı. Herkes, yaşanan o olayın onları ayıracağını düşünürken, onlar çok farklı bir cevap verdiler. Sosyal medyada bu hareketli cevapla ilgili olarak "kapak" yorumları yapıldı.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Hande Erçel; günümüzde sosyal medyanın en aktif ve en popüler dizi oyuncusu olarak kendini gösteriyor. Başarılı oyunculuğuyla da gözlerden kaçmayan Kerem Bursin ise; yine Hande Erçel ile sık sık magazin gündemine geliyor. Bu kez geliş amaçları, onların aşkları ve verdikleri cevap! Herkes şaşkın...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.