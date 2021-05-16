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- 16 May 2021 - 16:52 G: 16 May 2021 - 17:04

Esra Erol Resmen Kendinden Geçti! İlk Kez Böyle Görülüyor, Hayranları İzleyince Dondu Kaldı! Hüngür Hüngür Ağladı...

Ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, resmen kendinden geçti. İlk kez onu böyle gören hayranları, hemen sosyal medyada "Esra'nın içinde ne yatıyormuş?" Gibi yorumlar altına imza attı. Esra Erol'un o anlarını izleyen hayranları dondu kaldı! Hüngür hüngür ağlaması ise cabası oldu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol; son zamanlarda gerek sunduğu program, gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol; kayıpları bulmaya, aldatma olaylarına ışık tutmaya, faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ederken, dün yayında değilken, akşam saatlerinde resmen kendinden geçti. Çoğu kişi Esra Erol'un ilk kez böyle olduğunu gördü! 

Detaylar ve Esra Erol'un kendinden geçtiği o anlar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 May 2021 - 16:52 Ankara- Yaşam

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