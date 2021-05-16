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16 May 2021 - 16:52

Esra Erol Resmen Kendinden Geçti! İlk Kez Böyle Görülüyor, Hayranları İzleyince Dondu Kaldı! Hüngür Hüngür Ağladı...

Ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, resmen kendinden geçti. İlk kez onu böyle gören hayranları, hemen sosyal medyada "Esra'nın içinde ne yatıyormuş?" Gibi yorumlar altına imza attı. Esra Erol'un o anlarını izleyen hayranları dondu kaldı! Hüngür hüngür ağlaması ise cabası oldu...