Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sosyal Medyayı Kırıp Geçirdi, O Takipçisi Öyle Deyince Çıldırdı! Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriyle ilgili olarak sessizliğini bozarak adeta bayramlık ağzını açtı. Ağzını açan ve gözünü yuman Demet Akalın; sosyal medyayı resmen çalkaladı...

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