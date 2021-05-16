Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sosyal Medyayı Kırıp Geçirdi, O Takipçisi Öyle Deyince Çıldırdı! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, takipçisine verdiği yanıtla birlikte sosyal medyayı resmen titretti. Güzel şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, sosyal medyadan o takipçisinin sözlerine çok sert çıktı! Sabah'ın imasına göre Akalın, resmen bayramlık ağzını açtı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen sözler, herkesi şaşkına çevirdi!
Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriyle ilgili olarak sessizliğini bozarak adeta bayramlık ağzını açtı. Ağzını açan ve gözünü yuman Demet Akalın; sosyal medyayı resmen çalkaladı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.