İbrahim Tatlıses Bu Olay Karşısında Gözyaşlarına Boğulup, Hüngür Hüngür Ağlayacak! Küçük Kızını Eski Eşi Paylaştı...

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı resmen salladı. Ayşegül Yıldız, kızı Elif ile yaptığı paylaşıma "Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk" notunu düşürdü. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendikleri, sevdikleriyle birlikte olabildikleri, ağız tadı, huzur, neşe ve sağlıkla geçirilen nice bayramlara erişme dileğinde olduğunu vurgulayarak kızını da etiketledi. Tatlıses'in hızla büyüyen kızını görünce oldukça duygulanacağı düşünülüyor.

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