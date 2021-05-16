İbrahim Tatlıses Bu Olay Karşısında Gözyaşlarına Boğulup, Hüngür Hüngür Ağlayacak! Küçük Kızını Eski Eşi Paylaştı...
İbrahim Tatlıses, bu olay karşısında gözyaşlarına boğulup, hüngür hüngür ağlayacak! Özellikle son zamanlarda oldukça duygusal olduğu görülen Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız; Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada'yı paylaştı. Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada Tatlıses, babasıyla yaptığı paylaşımla birlikte yine ilgi odağı olup magazin gündemini salladı. Son zamanlarda evlat ve ailevi konularda oldukça duygusal olduğu bilinen Tatlıses'in bu fotoğrafa da çok duygulanacağı düşünüldü.
Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı resmen salladı. Ayşegül Yıldız, kızı Elif ile yaptığı paylaşıma "Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk" notunu düşürdü. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendikleri, sevdikleriyle birlikte olabildikleri, ağız tadı, huzur, neşe ve sağlıkla geçirilen nice bayramlara erişme dileğinde olduğunu vurgulayarak kızını da etiketledi. Tatlıses'in hızla büyüyen kızını görünce oldukça duygulanacağı düşünülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.