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- 16 May 2021 - 18:31 G: 16 May 2021 - 18:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Kriz Çıkaran Ayrılık! Herkes Tepkisini Ortaya Koydu! O İsim 7. Sezonu Kafasında Sıfırladı! Anlaşmasını Karaladı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri haline gelmiş olan ve binlerce kişinin en sevdiği dizi kategorisinde bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kriz çıkaracak bir ayrılık yaşandı. Milyonlar tepkisini ise arka arkaya koydu. Dizinin başından son bölümüne kadar birçok isim diziye katılmış ve ayrılmıştı fakat bu ayrılık sosyal medyayı inletti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen dizinin başrollerinde yer alan ve herkes tarafından çok beğenilen isimler;  Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Her bölümünde fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gerçekleşecek veda ise dizinin temellerini sarsacak.

Kısa bir süre önce 7. Sezon için anlaşma sağlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kısa bir süre önce ise Sabina Toziya, Dilşad Şimşek, Sanem Çelik ve Savaş Özdemir gibi birçok kemik isim diziden ayrılmıştı. En son ayrılan kişi ise Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir olmuştu. Peki, 7. Sezon başlamadan diziden ayrılacak isim kim oldu?

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16 May 2021 - 18:31 Ankara- Popüler Haber

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