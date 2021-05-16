Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Kriz Çıkaran Ayrılık! Herkes Tepkisini Ortaya Koydu! O İsim 7. Sezonu Kafasında Sıfırladı! Anlaşmasını Karaladı…

Sevilen dizinin başrollerinde yer alan ve herkes tarafından çok beğenilen isimler; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Her bölümünde fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gerçekleşecek veda ise dizinin temellerini sarsacak.

Kısa bir süre önce 7. Sezon için anlaşma sağlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kısa bir süre önce ise Sabina Toziya, Dilşad Şimşek, Sanem Çelik ve Savaş Özdemir gibi birçok kemik isim diziden ayrılmıştı. En son ayrılan kişi ise Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir olmuştu. Peki, 7. Sezon başlamadan diziden ayrılacak isim kim oldu?



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