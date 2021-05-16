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- 16 May 2021 - 18:55 G: 16 May 2021 - 19:05

Serenay Sarıkaya Bilmeden Ortalığı Karıştırdı! Olanlardan Haberi Yoktu Ama Kan Gövdeyi Götürdü! Hayalet Sevgilim İrem Devreye Girdi!

Televizyon dünyasından uzun bir süredir ayrı kalan Serenay Sarıkaya hiçbir şeyin farkında değil ama ortalığı karıştırdı. Magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’nın her paylaşımı gündeme bomba gibi düşerken; sosyal medyada parlayan son iki fotoğraf ise gündemi paramparça etti. Yorumlar arka arkaya gelirken, kan gövdeyi götürdü. Hayalet Sevgilim İrem bile devreye girdi. Peki, neler oldu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan hemen sonra Haldun Demirhisar'la görüntülendi. Baş başa olan iki ismin görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan güzel oyuncu iş adamıyla görüntülendikten sonra ise “Arkadaşım” sözlerini dile getirmişti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Serenay Sarıkaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, sosyal medyada nasıl bir kaos çıktı?


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16 May 2021 - 18:55 Ankara- Popüler Haber

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