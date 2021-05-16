Serenay Sarıkaya Bilmeden Ortalığı Karıştırdı! Olanlardan Haberi Yoktu Ama Kan Gövdeyi Götürdü! Hayalet Sevgilim İrem Devreye Girdi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan hemen sonra Haldun Demirhisar'la görüntülendi. Baş başa olan iki ismin görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan güzel oyuncu iş adamıyla görüntülendikten sonra ise “Arkadaşım” sözlerini dile getirmişti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Serenay Sarıkaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, sosyal medyada nasıl bir kaos çıktı?





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>