Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi Cansu Hakkında Şok Gerçek! Hakkında Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Milyonlar “Yok Artık” Dedi! Meğer Cansu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor her bölümüyle büyük bir heyecan yaşatıyor. Pazar akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Survivor yarışmacıları aile ödülü için kıyasıya bir rekabete girecek. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşecek olan Survivor’un yeni bölümünde ise birbirinden farklı olaylar yaşanacak. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi hakkında ortaya çıkan gerçek ne?
Acun Ilıcalı kısa bir süre önce Survivor’un yeni bölümü hakkında fragmanı yayınlandı. Fragmanda ise “Şu duvarın arkasında aileleriniz var” sözlerini dile getirince, tüm yarışmacılar büyük bir şok yaşamıştı. Ailelerini uzun bir süredir görmeyen isimler büyük bir şok içerisinde kalarak; “Ne diyorsunuz?” sözlerini dile getirmişti.
Her isimin ailesinden tek kişi çağırılıyorken Aleyna Kalaycıoğlu için ise hem kardeşi hem de annesi çağırılmıştı. Acun Ilıcalı, “Aleyna Kalaycıoğlu’nun iki misafiri var” deyince Aleyna ise kendini tutamamıştı. “Annem ve Cansu geldi. İkisi de geldi” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı ailesinin ismini söyleyince şok olan Aleyna dikkatleri üzerine çekti.
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16 May 2021 - 19:38 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.