Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi Cansu Hakkında Şok Gerçek! Hakkında Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Milyonlar “Yok Artık” Dedi! Meğer Cansu…

Acun Ilıcalı kısa bir süre önce Survivor’un yeni bölümü hakkında fragmanı yayınlandı. Fragmanda ise “Şu duvarın arkasında aileleriniz var” sözlerini dile getirince, tüm yarışmacılar büyük bir şok yaşamıştı. Ailelerini uzun bir süredir görmeyen isimler büyük bir şok içerisinde kalarak; “Ne diyorsunuz?” sözlerini dile getirmişti.

Her isimin ailesinden tek kişi çağırılıyorken Aleyna Kalaycıoğlu için ise hem kardeşi hem de annesi çağırılmıştı. Acun Ilıcalı, “Aleyna Kalaycıoğlu’nun iki misafiri var” deyince Aleyna ise kendini tutamamıştı. “Annem ve Cansu geldi. İkisi de geldi” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı ailesinin ismini söyleyince şok olan Aleyna dikkatleri üzerine çekti.



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