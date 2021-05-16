Survivor Sergen’den Skandal Açıklama! Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek! Elenmesinin Ardından Dedikleri Sosyal Medyayı Salladı! Meğer Sergen…

Survivor Sergen, kısa bir süre önce Survivor yarışmasından ayrılmıştı. Survivor hakkında sorular sorulurken sevilen yarışmacının sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Survivor yarışmasını kötülediğini düşünenler ise sosyal medyadan eleştirilerini yaptılar. Peki, Survivor Sergen neler dedi de bu kadar tepki çekti?

“Takımların değişmesi iyi mi, kötü mü oldu?” sorusuna karşılık olarak Sergen; "Mavi takıma geçtiğimde çok sevindim. Survivor'daki herkes inanılmaz. Mavi takımda kendimi daha enerjik hissettim. Gülmeyi özlemişim, samimiyetsizlik hissettiğim için ünlüler takımında gülemiyordum. Mavi takımda şakalar, espriler... Arkadaş ortamını hissettim” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyada ise bu sözleri büyük tepki çekti.



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