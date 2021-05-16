Cansu Dere, Sadakatsiz Dizisini Kafasında Bitirdi! Yorulduğunu Dile Getirdi, Ortalık Karıştı! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak mı?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide son bölümlerde yaşananlar ise seyircileri şoka sokmuştu. Derin, ne yapacağını bilemez derece kendisini kaybetmişti. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte ise birçok dizi final ya da sezon finali yaparak ekranlara veda ediyor.

Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinin de sezon finali merak ediliyor. Kısa bir süre sonra ekranlara veda edeceği bilinen Sadakatsiz dizisinde yer alan Cansu Dere, ise dikkatleri üzerine çekti. Dizide Doktor Derya karakterine hayat veren Özge Özder ise dizinin sezon finali için “4 ya da 5 hafta içerisinde dizinin biteceğini düşünüyoruz” yorumunu yapmıştı. Peki, Cansu Dere ne dedi?



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