Cansu Dere, Sadakatsiz Dizisini Kafasında Bitirdi! Yorulduğunu Dile Getirdi, Ortalık Karıştı! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak mı?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde yaşanılanlar seyirciyi ekranlara kilitliyor. Her bölümde heyecanı daha giderek artan dizinin yeni sezonuna ise kısa bir süre kaldı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere ise çok yoruldu… Peki, yeni sezonda ekranlarda olmayacak mı?
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide son bölümlerde yaşananlar ise seyircileri şoka sokmuştu. Derin, ne yapacağını bilemez derece kendisini kaybetmişti. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte ise birçok dizi final ya da sezon finali yaparak ekranlara veda ediyor.
Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinin de sezon finali merak ediliyor. Kısa bir süre sonra ekranlara veda edeceği bilinen Sadakatsiz dizisinde yer alan Cansu Dere, ise dikkatleri üzerine çekti. Dizide Doktor Derya karakterine hayat veren Özge Özder ise dizinin sezon finali için “4 ya da 5 hafta içerisinde dizinin biteceğini düşünüyoruz” yorumunu yapmıştı. Peki, Cansu Dere ne dedi?
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16 May 2021 - 20:50 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.