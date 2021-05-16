Hande Erçel Kerem Bürsin’i Hasta Etti! Mayolu Paylaşımıyla, Krize Neden Oldu! Sadece Dört Dakika İçerisinde Rekor Kırdı!

Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandıran başarılı oyuncu, krize neden oldu. Sadece dört dakika içerisinde Instagram beğeni rekorunu kıran Hande Erçel, hayranlarını coşturdu. Kısa süre önce 20 Milyonu aşan takipçisi şimdilerde ise 22 milyona doğru ilerliyor. Takipçisi artıkça sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımları da olağan üstü bir ilgi gören güzel oyuncu, mavi mayosuyla yangınların nedeni oldu.

Birçok ünlünün günler içinde aldığı beğeniyi Hande Erçel, sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede alıyor. Etkileşim değeri çok yüksek olan Hande Erçel yine etkileşim değerini artıracak bir paylaşım yaptı. Adeta rekora koşan oyuncunun mayolu pozu, “Yok artık” dedirtti. Kısa bir süre önce ilişkilerinin olduklarını onaylayan Kerem Bürsin ise hasta oldu!



Hande Erçel’in Mayolu Pozunu Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

