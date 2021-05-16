Hande Erçel Kerem Bürsin’i Hasta Etti! Mayolu Paylaşımıyla, Krize Neden Oldu! Sadece Dört Dakika İçerisinde Rekor Kırdı!
Sen Çal Kapımı dizisinin en sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel, dikkatleri üzerine mayolu paylaşımıyla çekti. Dizisinin sezon finaliyle birlikte sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Maldivlere giden başarılı oyuncu, Maldivler dönüşünde aşkını el ele görüntülenerek açıklamışlardı. Kısa bir süre önce Hande Erçel, Maldivler tatilinden bir poz paylaşarak, Kerem Bürsin’i hasta etti.
Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandıran başarılı oyuncu, krize neden oldu. Sadece dört dakika içerisinde Instagram beğeni rekorunu kıran Hande Erçel, hayranlarını coşturdu. Kısa süre önce 20 Milyonu aşan takipçisi şimdilerde ise 22 milyona doğru ilerliyor. Takipçisi artıkça sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımları da olağan üstü bir ilgi gören güzel oyuncu, mavi mayosuyla yangınların nedeni oldu.
Birçok ünlünün günler içinde aldığı beğeniyi Hande Erçel, sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede alıyor. Etkileşim değeri çok yüksek olan Hande Erçel yine etkileşim değerini artıracak bir paylaşım yaptı. Adeta rekora koşan oyuncunun mayolu pozu, “Yok artık” dedirtti. Kısa bir süre önce ilişkilerinin olduklarını onaylayan Kerem Bürsin ise hasta oldu!
Hande Erçel’in Mayolu Pozunu Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
16 May 2021 - 21:23 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.