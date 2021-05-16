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- 16 May 2021 - 21:49 G: 16 May 2021 - 22:15

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O Yarışmacıyla Aşk Yaşamaya Başladı! Adadan Elendi, Hayatının Aşkını Buldu! Meğer İki İsim…

TV8 ekranlarının sen sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa süre önce elenen o isim hayatının aşkını buldu! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Mert Öcal, iddialara göre Survivor’dan kısa süre önce elenen o isimle birlikte aşk yaşamaya başladı. Mert Öcal’ın Survivor yarışmasında yarıştığı dönemlerde ise ismi Evrim Keklik ile sık sık anılmıştı. Peki, Mert Öcal’ın sevgilisi kim?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor Panorama sunucularından biri olan Mert Öcal, açıklamalarıyla ve düşünceleriyle sık sık milyonlarca Survivor izleyicisine şok yaşatıyor. Yakışıklığı ile sık sık dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal, Survivor’da yarıştığı dönemde ise en çok konuşulan isimler arasında yerini alıyordu. Her hamlesi olay olan Mert Öcal’ın tavırları da sevenlerini şaşkınlığa uğratıyordu.

Survivor yarışmasında yer aldığı dönemde Evrim Keklik ile çok yakıştırılan ve uyumlu bulunan ikili daha sonra açıklama yapmıştı. Evrim Keklik sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla şok etkisi yaratırken, tüm iddialara ise rest çekmişti. Peki, Evrim Keklik Mert Öcal ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ne demişti?

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16 May 2021 - 21:49 Ankara- Popüler Haber

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