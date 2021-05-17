Müge Anlı’da Bir Cinayet Daha Aralandı! Bir Telefonla Her Şey Ortaya Döküldü, İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı! Koğuş Arkadaşı…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanılanlar seyircileri şok içerisinde bıraktı. Bir cinayetin daha araladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her şey ortaya tek bir telefonla döküldü. İzleyenlerin şok içinde kaldığı olayda o ismin koğuş arkadaşı Müge Anlı’yı arada ve “Vicdan azabı çekiyorum” sözleriyle bildiklerini anlattı. Peki, neler dedi?
Her bölümünde seyircisine şok yaşatan Müge Anlı, dikkatleri üzerine tamamen çekti. Sevilerek izlenen programda uzun bir süredir ele alınan bir olay olan Lütfiye Gündüz kaybı, her gelişmesinde seyircisine şok yaşatıyordu. Eski kocası ve 28 yaşındaki sevgilisi tarafından fuhuş yaptırıldığı öğrenilmişti. Daha sonra ise 2013 yılında kaybolan ve ölü olarak bulunan Nezen Germiyan cinayetiyle bir bağlantı olduğu düşünülmüştü.
Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı aynı deftere alınmış ve ikisi birlikte araştırılmaya başlanmıştı. Lütfiye Gündüz’ün ise kimliğinde herhangi bir hareketlilik olmadığı için öldürüldüğü düşünülüyordu. Son gelen telefon ise Müge Anlı’nın şok içinde kalmasına neden oldu. Her iki vakadan da sorumlu tutulan Ahmet Taşkın’ın koğuş arkadaşı canlı yayına bağladı! Olay sözlere yer verdi. Peki, neler dedi?
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17 May 2021 - 12:45 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.