Müge Anlı’da Bir Cinayet Daha Aralandı! Bir Telefonla Her Şey Ortaya Döküldü, İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı! Koğuş Arkadaşı…

Her bölümünde seyircisine şok yaşatan Müge Anlı, dikkatleri üzerine tamamen çekti. Sevilerek izlenen programda uzun bir süredir ele alınan bir olay olan Lütfiye Gündüz kaybı, her gelişmesinde seyircisine şok yaşatıyordu. Eski kocası ve 28 yaşındaki sevgilisi tarafından fuhuş yaptırıldığı öğrenilmişti. Daha sonra ise 2013 yılında kaybolan ve ölü olarak bulunan Nezen Germiyan cinayetiyle bir bağlantı olduğu düşünülmüştü.

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı aynı deftere alınmış ve ikisi birlikte araştırılmaya başlanmıştı. Lütfiye Gündüz’ün ise kimliğinde herhangi bir hareketlilik olmadığı için öldürüldüğü düşünülüyordu. Son gelen telefon ise Müge Anlı’nın şok içinde kalmasına neden oldu. Her iki vakadan da sorumlu tutulan Ahmet Taşkın’ın koğuş arkadaşı canlı yayına bağladı! Olay sözlere yer verdi. Peki, neler dedi?



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