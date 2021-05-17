Survivor Öykü Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Adadan Ayrılıp, Evlenme Teklifi Almıştı! Sonları İhanet Mi Oldu? Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan uzun bir süre önce elenerek ayrılan Öykü Çelik, adadan ayrılır ayrılmaz sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Evlilik hakkında konuştuklarını fakat bu kadar yakın zamanda evlilik teklifi alacağını planlamayan başarılı yarışmacı, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık kararı aldığını duyuran Öykü Çelik, ayrılıklarının ardından ilk kez konuştu. Peki, neler dedi?
Aniden biten ilişkileri dikkatleri üzerine çekmiş ve hayranlarını derinden üzmüştü. Evlilik teklifi aldığını alyansla gösteren bir paylaşım yapsa bile güzel oyuncunun tektaşı gündeme bomba gibi düşmüş kendisi bile kahkaha atarak; “Tektaş değil gök taşı” yorumunu yapmıştı. 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle şok etkisi yaratan Öykü Çelik, magazin dünyasını derinden etkilemişti.
Kısa bir süre önce ayrıldıklarını bir paylaşım yaparak duyuran Öykü Çelik dikkatleri üzerine çekmişti. Paylaşımında ise “İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler...” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı.
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17 May 2021 - 13:20 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.