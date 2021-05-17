Survivor Öykü Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Adadan Ayrılıp, Evlenme Teklifi Almıştı! Sonları İhanet Mi Oldu? Neler Oluyor?

Aniden biten ilişkileri dikkatleri üzerine çekmiş ve hayranlarını derinden üzmüştü. Evlilik teklifi aldığını alyansla gösteren bir paylaşım yapsa bile güzel oyuncunun tektaşı gündeme bomba gibi düşmüş kendisi bile kahkaha atarak; “Tektaş değil gök taşı” yorumunu yapmıştı. 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle şok etkisi yaratan Öykü Çelik, magazin dünyasını derinden etkilemişti.

Kısa bir süre önce ayrıldıklarını bir paylaşım yaparak duyuran Öykü Çelik dikkatleri üzerine çekmişti. Paylaşımında ise “İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler...” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı.



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