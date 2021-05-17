Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Dekolte Şov! Siyahları Giydi, Pozlarını Verdi! Milyonlar Alev Alev Yanmaya Başladı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Sadakatsiz dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Melis Sezen, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla birlikte odak noktası haline gelen Melis Sezen, resmen dekolte şov yaptı. Siyahları giyinin güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?
Sadakatsiz dizisinin başrolünde, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte yer alan başarılı oyuncu, güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Düzgün fiziği ve yüz güzelliği ile sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminde olan güzel oyuncu dekolteli pozlarıyla hayranlarını alev alev yaktı.
24 yaşındaki başarılı oyuncu Sadakatsiz dizisinde saplantılı aşık bir kişiye hayat veriyor. Volkan için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Derin, Asya’yı yok etmek için kendisine zarar verebileceğini bile bile tehlikeli sularda yüzüyor. Başarılı bir oyunculuk sergileyen güzel oyuncu, dizide ise kariyerinin zirve noktasını resmen yaşıyor.
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17 May 2021 - 13:51 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.