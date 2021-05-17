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- 17 May 2021 - 13:51 G: 17 May 2021 - 14:06

Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Dekolte Şov! Siyahları Giydi, Pozlarını Verdi! Milyonlar Alev Alev Yanmaya Başladı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Sadakatsiz dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Melis Sezen, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla birlikte odak noktası haline gelen Melis Sezen, resmen dekolte şov yaptı. Siyahları giyinin güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sadakatsiz dizisinin başrolünde, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte yer alan başarılı oyuncu, güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Düzgün fiziği ve yüz güzelliği ile sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminde olan güzel oyuncu dekolteli pozlarıyla hayranlarını alev alev yaktı.

24 yaşındaki başarılı oyuncu Sadakatsiz dizisinde saplantılı aşık bir kişiye hayat veriyor. Volkan için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Derin, Asya’yı yok etmek için kendisine zarar verebileceğini bile bile tehlikeli sularda yüzüyor. Başarılı bir oyunculuk sergileyen güzel oyuncu, dizide ise kariyerinin zirve noktasını resmen yaşıyor.

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17 May 2021 - 13:51 Ankara- Popüler Haber

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