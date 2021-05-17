Yasak Elma Dizisinden Ayrılacak İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Dizinin Kemik İsmiydi, Başka Diziyle Bile Anlaşmasını Yaptı! Herkes Çılgına Döndü!

Dizide Şahika karakteri ise “Eviniz çok güzelmiş, umarım yanmaz” sözleriyle sosyal medyanın dilene düşmüş ve Şahika’nın yeniden diziye döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilen dizide Şahika karakterinin yeniden ekranlara dönüp dönemeyeceği henüz bilinmese bile bir ismin diziden ayrıldığı resmen açıklandı. Peki, diziden kim ayrılıyor?

Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi 5. Sezonu için Eylül sonunda çalışmalara başlayacak ve Ekim ayı gibi ekranlarda olacak. Dizinin sezon finali ise yaklaşık 3 hafta önce ekranlara veda etti. Dizinin sezon finalinde ise evde büyük bir patlama yaşandı. Bu patlamada ise Hasan Ali, Ender ve Yıldız yer alıyordu.



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