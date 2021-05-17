Yasak Elma Dizisinden Ayrılacak İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Dizinin Kemik İsmiydi, Başka Diziyle Bile Anlaşmasını Yaptı! Herkes Çılgına Döndü!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda ekranlara veda edecek olan isim ortaya çıktı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu ayrılığın detayları ise tek tek ortaya çıktı. Her bölümde izlenme rekorları kıran dizinin kısa bir süre önce sezon finali yapılmış ve evde büyük bir patlama çıkmıştı.
Dizide Şahika karakteri ise “Eviniz çok güzelmiş, umarım yanmaz” sözleriyle sosyal medyanın dilene düşmüş ve Şahika’nın yeniden diziye döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilen dizide Şahika karakterinin yeniden ekranlara dönüp dönemeyeceği henüz bilinmese bile bir ismin diziden ayrıldığı resmen açıklandı. Peki, diziden kim ayrılıyor?
Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi 5. Sezonu için Eylül sonunda çalışmalara başlayacak ve Ekim ayı gibi ekranlarda olacak. Dizinin sezon finali ise yaklaşık 3 hafta önce ekranlara veda etti. Dizinin sezon finalinde ise evde büyük bir patlama yaşandı. Bu patlamada ise Hasan Ali, Ender ve Yıldız yer alıyordu.
Devamı>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.