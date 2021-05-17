18 Mayıs Öğleden Sonra Tatil Mi? 19 Mayıs’da Yasak Var Mı? İşte Yeni Yasaklar Ve Tatiller
Tam kapanma döneminin bugün sonuna gelen Türkiye, 2 gün sonra Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelgede 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili herhangi bir detay olup olmadığı merak ediliyor. Pandemide geçirilen bayramların sokağa çıkma kapsamın alınması, vatandaşların gündemine “19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusunu taşıyor. 19 Mayıs’ta yasak var mı? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? İşte yeni yasaklar ve resmi tatiller…
Ramazan Bayramı’na tam kapanma gölgesinde giren Türkiye’de tam kapanma sona ererken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi yaklaşıyor. Önceki uygulamalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na evlerde girilmesi, 19 Mayıs’ta herhangi bir yasak olup olmadığını sorduruyor. Pandemiden önce 18 Mayıs yarım gün ve 19 Mayıs tam gün uygulanan resmi tatilin ise akıbeti çalışanlar tarafından bekleniyor. Tüm cevaplarını almak isteyen Türkiye ise gözlerini kabine toplantısına çeviriyor.
17 May 2021 - 17:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.