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17 May 2021 - 17:20

18 Mayıs Öğleden Sonra Tatil Mi? 19 Mayıs’da Yasak Var Mı? İşte Yeni Yasaklar Ve Tatiller

Tam kapanma döneminin bugün sonuna gelen Türkiye, 2 gün sonra Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelgede 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili herhangi bir detay olup olmadığı merak ediliyor. Pandemide geçirilen bayramların sokağa çıkma kapsamın alınması, vatandaşların gündemine “19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusunu taşıyor. 19 Mayıs’ta yasak var mı? 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? İşte yeni yasaklar ve resmi tatiller…