Hande Erçel, Göğüs Dekoltesiyle Skandala İmzasını Attı! Kerem Bürsin Sinirden Deliye Dönecek! Siyahları Giydi, Instagram’ın Altını Üstüne Getirdi!
Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu göğüs dekolteli pozuyla şok etkisi yarattı. Her paylaşımıyla skandala imzasını atan Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi ise bu dekoltesinin çok fazla olduğunu dile getirerek; “Kerem Bürsin sinirden deliye dönecek” yorumlarını yaptı. Instagram’ın altını üstüne getirdiği pozlarla akıllara kazınan Hande Erçel, siyah elbisesiyle yürekleri hoplattı! İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte baş başa tatil yapmak için Maldivlere giden Hande Erçel, Maldivler dönüşünde Kerem Bürsin’le ele ele görüntü vererek aşklarının başladığını duyurmuştu. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu görsellerin hemen arkasından ise Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ilişkilerinin başladığı yönünde açıklamaları yaparak hayranlarını havaya uçurmuştu.
Kerem Bürsin ise kısa süre önce; “Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?” sorusuna “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözleriyle açıklamıştı. Peki, Kerem Bürsin’in dünyalar güzeli kız arkadaşı nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.