Hande Erçel, Göğüs Dekoltesiyle Skandala İmzasını Attı! Kerem Bürsin Sinirden Deliye Dönecek! Siyahları Giydi, Instagram’ın Altını Üstüne Getirdi!

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte baş başa tatil yapmak için Maldivlere giden Hande Erçel, Maldivler dönüşünde Kerem Bürsin’le ele ele görüntü vererek aşklarının başladığını duyurmuştu. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu görsellerin hemen arkasından ise Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ilişkilerinin başladığı yönünde açıklamaları yaparak hayranlarını havaya uçurmuştu.

Kerem Bürsin ise kısa süre önce; “Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?” sorusuna “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözleriyle açıklamıştı. Peki, Kerem Bürsin’in dünyalar güzeli kız arkadaşı nasıl bir paylaşım yaptı?



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