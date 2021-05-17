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- 17 May 2021 - 17:44 G: 17 May 2021 - 18:16

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kızı Bikinili Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Görenlerin Dilinden Tek Cümle Çıktı! “Aman Baban Görmesin!”

TV8 ekranlarına damgasını vuran Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef’in biricik kızı bikinili pozlarıyla nefesleri kesti. Masterchef yarışmasında sert mizacıyla akıllara kazınan Mehmet Şef’in kızının bu paylaşımına çok kızacağını düşünenler ise “Aman baban görmesin” yorumlarını arka arkaya yaptı. Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın dünyalar güzeli kızı Sude Yalçınkaya nasıl bir paylaşım yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Şefin kızı olan Sude Yalçınkaya, reklam filminde babasıyla yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve ülke çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni olan Sude Yalçınkaya ise sık sık sosyal medya hesabından hem sosyal hayatından hem de gündelik hayatından paylaşım yaparak sevenleriyle paylaşımlar yapıyor.

Dominik’te tatil yapan güzle isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran pozları ise binlerce beğeni aldı. Bikinili pozuyla düzgün fiziğinin altını çizen Sude Yalçınkaya’ya babasından yorum ise gecikmedi. Herkes kızmasını bekliyordu ama Mehmet Şef, milyonlara ters köşe yaptı.

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17 May 2021 - 17:44 Ankara- Popüler Haber

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