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- 17 May 2021 - 18:16 G: 17 May 2021 - 18:52

Camdaki Kız Dizisinde Tehlikeli Yakınlaşma! Seyirciler Nefesleri Tuttu, Nalan ve Sedat Dudak Dudağa Verdi! Feride Nalan’ın Bacaklarını Kıracak…

Kanal D ekranlarına yeni bir soluk getiren Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Feride anbean her şeyi görürken, Nalan ve Sedat ise dudak dudağa verdi. Nefeslerin tutulduğu o anların ardından ise Feride’nin Nalan’a olan sert tavrından dolayı “Feride şimdi Nalan’ın bacaklarını kıracak” yorumları arka arkaya geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen dizinin henüz 6 bölümü yayınlanmış olmasına rağmen büyük bir kitleye hitap etmeyi başardı. Her bölümünde büyük bir başarı yakalayan Camdaki Kız dizisinin Perşembe günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanı izleyenleri se büyük bir şok içerisinde kaldı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tamer Levent ve Nur Sürer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 6. Bölümü Perşembe gecesine damgasını vuracak. Kızını bu güne kadar her şeyden koruyan Feride’nin Nalan’ı Sedat ile öpüşmesin şahit olması ise “yok artık” dedirtti. Annesine yakalanan Nalan’ın ne tepki vereceği yeni bölümde görülecek.

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17 May 2021 - 18:16 Ankara- Popüler Haber

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