Esra Erol’da Bir Skandal Evlilik Daha! Canlı Yayından Kaçtı, Eşi Çılgına Döndü! Esra Erol, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyo İnledi…

Canlı yayında eşinin karşısında daha fazla durmak istemeyen Mehtap Hanım ise kaçtı. Engin Bey ise eşinin kaçması üzerine çılgına döndü. Sevilerek izlenen programda olaylar arka arkaya yaşanırken Esra Erol ve Avukat Hülya artık çileden çıktı. Bir ay önce eşini terk edip giden Mehtap, eşinin canlı yayına çıkmasıyla birlikte gündemi değiştirdi.

Eşinin kendisini terk ettiğini ve farklı bir adama kaçtığını dile getiren Engin Bey, eşini çok sevdiğini, ona bir kez olsun “Mehtap” diye seslenmediğini, sadece “Aşkım, çiçeğim, sultanım” diye hitap ettiğini dile getirmişti. Büyük bir aşk adamı olan Engin Bey eşinin canlı yayına çıkmasıyla birlikte eşine ev aldığını ve anahtarını vermek istediğini dile getirdi ama Mehtap Hanım tüm ısrarlara rağmen Engin’e dönemeyeceğini açıkladı.



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