Esra Erol’da Bir Skandal Evlilik Daha! Canlı Yayından Kaçtı, Eşi Çılgına Döndü! Esra Erol, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyo İnledi…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programında bir skandal evlilik daha bitti. Hakaretlerin ve küfürlerin havada uçuştuğu programda Esra Erol, çileden çıktı. Esra Erol ise olanlar karşısında çileden çıktı ve açtı ağzını, yumdu gözünü! Stüdyo inim inim inledi, ortalık fena halde karıştı! Neler oluyor?
Canlı yayında eşinin karşısında daha fazla durmak istemeyen Mehtap Hanım ise kaçtı. Engin Bey ise eşinin kaçması üzerine çılgına döndü. Sevilerek izlenen programda olaylar arka arkaya yaşanırken Esra Erol ve Avukat Hülya artık çileden çıktı. Bir ay önce eşini terk edip giden Mehtap, eşinin canlı yayına çıkmasıyla birlikte gündemi değiştirdi.
Eşinin kendisini terk ettiğini ve farklı bir adama kaçtığını dile getiren Engin Bey, eşini çok sevdiğini, ona bir kez olsun “Mehtap” diye seslenmediğini, sadece “Aşkım, çiçeğim, sultanım” diye hitap ettiğini dile getirmişti. Büyük bir aşk adamı olan Engin Bey eşinin canlı yayına çıkmasıyla birlikte eşine ev aldığını ve anahtarını vermek istediğini dile getirdi ama Mehtap Hanım tüm ısrarlara rağmen Engin’e dönemeyeceğini açıkladı.
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17 May 2021 - 18:40 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.