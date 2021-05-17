Survivor’da Yürekler Paramparça Oldu! Seyirciler O Açıklamadan Sonra Hüngür Hüngür Ağladı! Herkes Bir Ana Kilitlendi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Survivor’da dengeler değişiyor. Her bölümde daha büyük bir heyecanın yaşandığı Survivor yarışmasında ailelerin Dominik’te gelmesi ise yarışmacıları duygusala anlamda çok yaraladı. Dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor fragmanının en başında söylediği sözlerle yürekleri paramparça eden Kalaycıoğlu, herkesi hüngür hüngür ağlattı. Sadece bir ana milyonların merak noktası oldu. Neler oluyor?
Yarışmanın bir önceki bölümünde yarışmacıların aileleri adaya gelmişti. Adada duygusal anlar yaşanırken Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel durumu ise hem yarışmacıları hem de izleyenleri derinden üzmüştü. Sevilen yarışmacının ne kadar güçlü olduğu ise bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yeni fragmanda ise adaya yeniden giriş yapacak olan ailelerden, Aleyna için kim geldi?
Her ismin abisi, kardeşi gibi isimler adaya giriş yapmıştı. Steven’ın ise durumu yine kalplerde burukluğa neden olmuştu. Anne ve babasını kaybeden Steven’ın ailesinden kimse gelemeyince yengesi gelmişti. Yengesiyle sarılarak hasret gideren Steven içlerin sızlamasına neden olmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak?
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17 May 2021 - 19:25 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.