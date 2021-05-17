Survivor’da Yürekler Paramparça Oldu! Seyirciler O Açıklamadan Sonra Hüngür Hüngür Ağladı! Herkes Bir Ana Kilitlendi! Neler Oluyor?

Yarışmanın bir önceki bölümünde yarışmacıların aileleri adaya gelmişti. Adada duygusal anlar yaşanırken Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel durumu ise hem yarışmacıları hem de izleyenleri derinden üzmüştü. Sevilen yarışmacının ne kadar güçlü olduğu ise bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yeni fragmanda ise adaya yeniden giriş yapacak olan ailelerden, Aleyna için kim geldi?

Her ismin abisi, kardeşi gibi isimler adaya giriş yapmıştı. Steven’ın ise durumu yine kalplerde burukluğa neden olmuştu. Anne ve babasını kaybeden Steven’ın ailesinden kimse gelemeyince yengesi gelmişti. Yengesiyle sarılarak hasret gideren Steven içlerin sızlamasına neden olmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak?



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