Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gidişatı İpten Kopacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yeni Sezonun İlk İpucusu Geldi! Meğer…

100. bölümüyle ekranlarda macerasına kısa bir ara vererek tatil yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finaline sadece sayılı bölümler kaldı. Perşembe akşamının reyting rekortmeni olan dizinin karşısında ise hiçbir dizi sağlam bir şekilde duramadı. Köklü hikayesi ve ender oyuncuları bir araya getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dengeler tamamen değişecek. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümünde ise bir veda ve birde kadroya giriş yapılacak.

Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova diziden acı bir şekilde ayrılırken kısa süre önce Sen Çal Kapımı dizisine veda eden isim ise diziye giriş yapacak. Müjgan’ın gitmesiyle bir defter kapanırken o ismin gelmesiyle dengeler alt üst olacak. Adana’nın karabasanı olacağı düşünülen ismin neler yapacağı ise merak konusu haline geldi.



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