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- 17 May 2021 - 20:06 G: 17 May 2021 - 20:16

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gidişatı İpten Kopacak! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yeni Sezonun İlk İpucusu Geldi! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin gidişatı tamamen değişiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayacak olan dizinin sinyalleri ise verilmeye başlandı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkarken milyonlarca seyircisi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisi artık tahmin edilemez hale gelecek. Beklenilmeyen bir olay yaşan Çukurova’da neler olacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

100. bölümüyle ekranlarda macerasına kısa bir ara vererek tatil yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finaline sadece sayılı bölümler kaldı. Perşembe akşamının reyting rekortmeni olan dizinin karşısında ise hiçbir dizi sağlam bir şekilde duramadı. Köklü hikayesi ve ender oyuncuları bir araya getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dengeler tamamen değişecek. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümünde ise bir veda ve birde kadroya giriş yapılacak.

Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova diziden acı bir şekilde ayrılırken kısa süre önce Sen Çal Kapımı dizisine veda eden isim ise diziye giriş yapacak. Müjgan’ın gitmesiyle bir defter kapanırken o ismin gelmesiyle dengeler alt üst olacak. Adana’nın karabasanı olacağı düşünülen ismin neler yapacağı ise merak konusu haline geldi.

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17 May 2021 - 20:06 Ankara- Popüler Haber

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