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- 17 May 2021 - 20:31 G: 17 May 2021 - 20:41

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı Şoka Uğrattı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılıyor Mu?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncularından olan ikili kısa süre önce aşkını duyurmuştu. Aralarındaki yaş farkı ise gündeme bomba gibi düştü. Milyonları ikiye ayıran bu olay kimisi için normal karşılanırken kimisi için ayrılık sebebim olarak görüldü. Doludizgin aşka yaşamaya kısa bir süre önce başlayan ikili yoksa bu sebepten ayrılacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla ikili baş başa tatili gitmişti. Tatilden pozlar vererek sevenlerini heyecanlandıran ikili, 1 haftalık Maldivler tatili sonrasında ise havaalanında el ele görüntülenerek, dikkatleri üzerine çekmişti. Aşk açıklaması ilk kez Hande Erçel’den gelirken; “Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim” sözlerini dile getirmişti.

Kerem Bürsin ise konu hakkında “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirmişti. İlişkilerinin ne zaman başladığı hakkında net bir tarih verilmese bile Kerem Bürsin için uzun zaman önce başladığı yorumları arka arkaya gelmişti. İkilinin arasındaki yaş farkı ise sevenlerinde şok etkisi yarattı. Peki, aralarında kaç yaş var?

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17 May 2021 - 20:31 Ankara- Popüler Haber

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