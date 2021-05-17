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- 17 May 2021 - 20:55 G: 17 May 2021 - 21:21

Çukur’a Celasun’dan Gönderme! Diziden Ayrıldı Ama Kimse Onu Unutmadı! Bardağının Üzerine Öyle Bir Şey Yazıldı Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’dan kısa bir süre önce ayrılan Kubilay Aka’dan Çukur’a gönderme geldi. Sevilen oyuncu diziden yaklaşık olarak 5 hafta önce ayrılmış ve dengelerin değişmesine neden olmuştu. Büyük kıyımın habercisi olan ayrıldığı sosyal medyada yankılanmıştı. Acı bir şekilde diziye veda eden Kubilay Aka, günlerce Twitter’da konuşulmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin bulunduğu dizide birçok başarılı performansa imzasını atan Kubilay Aka, Çukur’dan hemen sonra Cam Tavanlar isimli bir dizide Bensu Soral ile buluşmuştu. Başrol oyuncusu olarak yer alacak Cam Tavanlar dizisinde ise dengeleri değiştirecek olaylar yaşanacak!

Kubilay Aka, genç bir oyuncu olmasına rağmen adeta döktürüyor ve performanslarıyla kendisini izleyenlere hayran bırakıyor. Oynadığı her karaktere kendisinden bir parça katan ve adeta onu yaşayan Kubilay Aka, Celasun karakteriyle hafızalara kazındı. Peki, Celasun Çukur dizisine nasıl bir gönderme yaptı?

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17 May 2021 - 20:55 Ankara- Popüler Haber

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