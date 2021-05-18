Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın "Yakasına Yapıştı!" Kimseye Vermemeye Kararlı, Son Kararını Verdi! Müge Anlı Şimdi Neler Yapacak?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanılanlar sadece izleyenlerin değil Acun Ilıcalı’nın da dikkatini çekti. Konu hakkında ise sosyal medya kullanıcıları “Acun Ilıcalı Müge Anlı’nın yakasına yapıştı” yorumlarını yaptılar. Acun Ilıcalı, Müge Anlı’yı kimseye vermeyeceğini resmen gösterdi. Peki, Müge Anlı şimdi ne yapacak?
Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paranormal olaylar arka arkaya yaşanıyor. Palu ailesi gibi oldukça esrarengiz ve ne olduğu halen birçok kişi tarafından çözülemeyen olayları Müge Anlı ve başarılı ekibi ise saniyeler içerisinde çözüyor. Canlı yayında yapılan itiraflardan, polis baskınlarına kadar birçok olay seyircilerde şok etkisi yaratıyor.
Her bölümünde kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetleri ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyenlerine ise soluksuz bir seyir keyfi sunuyor. Reyting rekorlarını kırarak yıllardır ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, çözdüğü olayları ise programında tek tek her ayrıntısına değinerek anlatıyor. Kaçırılmanın planlarından, cinayeti nasıl işlediğine kadar tüm bilgileri veren Müge Anlı, izleyenleri şok içerisinde bırakıyor. Peki, Acun Ilıcalı Müge Anlı için nasıl bir hamle yapacak?
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18 May 2021 - 11:26 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.