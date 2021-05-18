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- 18 May 2021 - 11:55 G: 18 May 2021 - 12:20

Acun Ilıcalı’nın Günlük Hayatı Ortaya Döküldü! Sabah Uyanır Uyanmaz Ne Yaptığı Bile Ortaya Çıktı! Görenler Hayret İçerisinde Kalıyor! Meğer Acun Ilıcalı…

Şimdilerde TV8 ekranlarında aktif bir şekilde Survivor sunuculuğunu yapan ve “Televizyon dünyasının dahi çocuğu” olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın günlük hayatı ortaya döküldü. Her gün binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği Survivor yarışmasının hemen yanında Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren Acun Ilıcalı’nın sabah uyanır uyanmaz ne yaptığı bile ortaya çıktı. Görenler hayret içerisinde kaldığı gerçekler uzun bir süre akıllarda kalacak cinsten. Meğer Acun Ilıcalı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tv8 ve Tv8,5’un sahibi olan, Exxen platformunun kuruculuğunu yapan, Hollanda futbol takımın başkan koltuğunda oturan Acun Ilıcalı, herkesin şaşkınlık sebebi oldu. Zekasını konuşturan ve dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı’nın yıllık serveti bile dudakların uçuktan kanamasına neden oluyor.

Her sene Türkiye’de ilklere imza atarak; birbirinden ilginç projeleri yapan Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sadece 1 yıllık kazancı bile tam tamına 200 milyon dolarak olarak biliniyor. Bu sene ise yaptığı yeni projelerle servetine servet kattığı bilinen Acun Ilıcalı’nın günlük yaşantısı ise şok etkisi yarattı.

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18 May 2021 - 11:55 Ankara- Popüler Haber

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