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- 18 May 2021 - 12:09 G: 18 May 2021 - 12:26

Bilim Kurulu Çıkmaza Girdi! BioNTech'in Sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin Toplantıya Katılacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok önemli bir haberi duyurdu. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

18 May 2021 - 12:09 AA Ankara- Gündem

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