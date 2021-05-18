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- 18 May 2021 - 12:31 G: 18 May 2021 - 12:51

Demet Özdemir Sütyenini Giydi, Pozunu Verdi! Oğuzhan Koç’tan Hamle Bekleniyor! İnce Belini Göğüs Dekoltesiyle Gösterdi! “Bu Ne Hal Demet!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir kısa bir süre önce hem Zeynep’e hem de diziye veda etmişti. Dizinin final yapmasıyla birlikte başka bir projeyle el sıkışan Demet Özdemir, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sütyenini giyip verdiği pozla akılları başlardan alan Demet Özdemir, odak noktası haline geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sık sık güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzle oyuncu, akıllarda uzun bir süre yer edecek paylaşım yaptı. Sütyeniyle hem göğüs dekoltesi veren hem de ince belini gösteren Demet Özdemir’e övgü dolu yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba etkisi yaratıyor.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu sütyenli paylaşımdan hemen sonra ise takipçileri, “Bu ne hal Demet! Oğuzhan Koç görmesin bak!” gibi yorumlar yaparak, Oğuzhan Koç’tan bir hamle beklediklerini de dile getirdiler. Güzelliği ile akılları başlardan alan Demet Özdemir’in mutlu bir ilişkisi olduğu ve Oğuzhan Koç’la doludizgin bir aşk yaşadığı ise paylaşımlarından belli oluyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?

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18 May 2021 - 12:31 Ankara- Popüler Haber

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