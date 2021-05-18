Müge Anlı’nın Son Hali Korkuttu! Kaza Geçirdiği Ortaya Çıktı, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Geçmiş Olsun Mesajları Akın Akın Yağdı! Neler Olmuş Neler…

Her bölümünde sevenlerine olaylar hakkında bilgiler veren Müge Anlı, son haliyle milyonları korkuttu. Dikkatleri üzerine çeken ismin kolunun sargılı olması ise gözlerden kaçmadı. Birçok kişi konunun ne olduğunu ve sağlık durumunu merak edip Google gibi arama motorlarından konu hakkında bilgi almak istediler.

Sevilen sunucu Müge Anlı’nın geniş bir kitlesi bulunuyor ve her hareketi büyük bir olay oluyor. Bayram tatili boyunca ekranlarda olmayan ve sık sık paylaşımda yapmayan Müge Anlı, başına bir şeyin gelebileceği ihtimalini sevenlerine hissettirdi. Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümde elindeki sargı ise şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı’nın yaşadığı o korkunç kazanın detayları…



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