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- 18 May 2021 - 15:09 G: 18 May 2021 - 15:32

Müge Anlı’nın Son Hali Korkuttu! Kaza Geçirdiği Ortaya Çıktı, Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Geçmiş Olsun Mesajları Akın Akın Yağdı! Neler Olmuş Neler…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunuculuğunu yapan Müge Anlı’nın son hali milyonların yüreklerinin yerinden çıkmasına neden oldu. Eli sargılı halde gözüken Müge Anlı, kaza geçirdiğini dile getirdi. Her şeyi canlı yayında tek tek açıklayan Müge Anlı’ya ise geçmiş olsun mesajları arka arkaya geldi. Peki, Müge Anlı nasıl bir kaza geçirdi? Durumun ciddiyeti ne? İşte merak edilen tüm diğer detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümünde sevenlerine olaylar hakkında bilgiler veren Müge Anlı, son haliyle milyonları korkuttu. Dikkatleri üzerine çeken ismin kolunun sargılı olması ise gözlerden kaçmadı. Birçok kişi konunun ne olduğunu ve sağlık durumunu merak edip Google gibi arama motorlarından konu hakkında bilgi almak istediler.

Sevilen sunucu Müge Anlı’nın geniş bir kitlesi bulunuyor ve her hareketi büyük bir olay oluyor. Bayram tatili boyunca ekranlarda olmayan ve sık sık paylaşımda yapmayan Müge Anlı, başına bir şeyin gelebileceği ihtimalini sevenlerine hissettirdi. Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümde elindeki sargı ise şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı’nın yaşadığı o korkunç kazanın detayları…

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18 May 2021 - 15:09 Ankara- Popüler Haber

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmai̇l Uçak - HANIM KIZIMIZ MÜGE ANLI YA GEÇMİŞ OLSUN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 15:37

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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