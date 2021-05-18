Survivor’un Eski Yarışmacısı Kafasında Acun Ilıcalı’yı Bitirdi! Survivor Hakkında Hiçbir Şey Duymak İstemiyor! O Soruya…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, milyonlarca kişinin hayali olarak seyirci karşısına çıkıyor. Her 10 kişiden 8’inin Survivor’da bulunmak istemesinin hemen yanında Survivor’da yer aldıktan sonra, bir daha Survivor hakkında bir şey duymak istemeyenlerde bulunuyor. Bunlardan birisi ise şimdilerde FOX TV’de yayınlanan Masumiyet dizisinde yer alan Serkay Tütüncü oluyor. Peki, Serkay Tütüncü neler dedi?
Şimdilerde FOX TV’nin en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, Survivor 2016 yılında da yer almıştı. Survivor’da yer aldığı dönemde de yaptığı her hareketle gündeme gelen Serkay Tütüncü daha sonra ise birçok dizide yer alarak ününe ün katmıştı.
Ekranlarda olmayı ve oyunculuk yapmayı çok seven Serkay Tütüncü’nün Survivor hakkında sorulan sorulara resti çekerek cevaplar vermesi ise sosyal medyada “Acun Ilıcalı’yı kafasında bitirmiş, Survivor hakkında da bir şey duymak istemiyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Peki, İlker Ilgaz’a hayat kazandıran yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü neden Survivor hakkında hiçbir şey duymak istemiyor?
Devamı>>>
18 May 2021 - 15:29 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.