Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı Tatlı Sert ve Esra Erol’da programına kabus gibi haber verildi. Ekranların tozunu dumanına katacak olan isim yeniden eski tahtına oturmaya karar verdi. O ismin yeniden gelmesiyle birlikte ise Müge Anlı’nın ve Esra Erol’un reytingleri dibe çakılabilir! Peki, eski tahtına oturmaya gelen isim kim?
Milyonların severek izlediği programlarından olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın sunumunu yaptığı reality showun kurucularından olan isim, yeniden ekranlara dönmeye karar verdiğini resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran isim, dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol ve Müge Anlı için büyük bir tehdit olan ismin geri dönüşünde ise dengeler tamamen değişecek.
Ekranlarda olduğu dönem boyunca televizyon dünyasında fırtınalar estiren isim, her bölümünde seyircinin heyecanını daha çok artırıyordu. Aile sorunlarından kayıplara, kaçırılanlara ve faili meçhul cinayetleri ekranlara taşıyan isim, yakında yeniden yerini alacak. Peki, ekranlara dönüşüyle büyük bir kıyameti başlatacak olan isim kim?
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18 May 2021 - 15:54 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.