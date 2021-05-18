Müge Anlı ve Esra Erol’a Kabus Gibi Haber! Öyle Bir İsim Yeniden Ekranlara Dönüyor Ki, Toz Dumana Katılacak! Reytingleri Çakılabilir…

Milyonların severek izlediği programlarından olan Esra Erol ve Müge Anlı’nın sunumunu yaptığı reality showun kurucularından olan isim, yeniden ekranlara dönmeye karar verdiğini resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran isim, dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol ve Müge Anlı için büyük bir tehdit olan ismin geri dönüşünde ise dengeler tamamen değişecek.

Ekranlarda olduğu dönem boyunca televizyon dünyasında fırtınalar estiren isim, her bölümünde seyircinin heyecanını daha çok artırıyordu. Aile sorunlarından kayıplara, kaçırılanlara ve faili meçhul cinayetleri ekranlara taşıyan isim, yakında yeniden yerini alacak. Peki, ekranlara dönüşüyle büyük bir kıyameti başlatacak olan isim kim?



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