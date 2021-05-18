Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe…

Kısa süre önce Survivor Panorama programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı Ayşe hakkında; “Ayşe harika bir kız ya! Onunla mesela gizli bir bakışımız var bizim. O mesela yarışmaya başlamadan önce ben hep şey diyorum “Yenileceksin bence, bu oyun sende değil” diyorum o da diyor ki, “Görüşürüz kim yeniliyor” sonra kazanıyor ya mesela, dikkat edin hemen gözleriyle beni arıyor. Bakıyor bana, şey mesajı veriyor “Bak, yapamazsın dedin ama yaptım” mesajı veriyor” sözlerini dile getirmişti.

Acun Medya seçimlerinden hemen önce de sosyal medya hesabı üzerinden spor ile paylaşımlarına Acun Ilıcalı’yı etiketleyen Ayşe, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Survivor yarışmasına davet edildi. Peki, Ayşe videosunda neye yer verdi?



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