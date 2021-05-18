Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe…
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan Ayşe’nin hiç bilinmeyen bir videosu ortaya çıktı. Sadece ailesinin ve yakın takipçilerinin bildiği bu video ise kısa sürede parladı. Survivor’da sempatik ve neşeli hallerinden dolayı Acun Ilıcalı’nın bile çok sevdiği bir yarışmacı olan Ayşe’nin videosu ise büyük yankı uyandırdı.
Kısa süre önce Survivor Panorama programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı Ayşe hakkında; “Ayşe harika bir kız ya! Onunla mesela gizli bir bakışımız var bizim. O mesela yarışmaya başlamadan önce ben hep şey diyorum “Yenileceksin bence, bu oyun sende değil” diyorum o da diyor ki, “Görüşürüz kim yeniliyor” sonra kazanıyor ya mesela, dikkat edin hemen gözleriyle beni arıyor. Bakıyor bana, şey mesajı veriyor “Bak, yapamazsın dedin ama yaptım” mesajı veriyor” sözlerini dile getirmişti.
Acun Medya seçimlerinden hemen önce de sosyal medya hesabı üzerinden spor ile paylaşımlarına Acun Ilıcalı’yı etiketleyen Ayşe, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Survivor yarışmasına davet edildi. Peki, Ayşe videosunda neye yer verdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
18 May 2021 - 16:56 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.