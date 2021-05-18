Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Eski Aşkı Hakkında İlk Kez Konuştu! Çileden Çıktı, Sinirden Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Kerem Bürsin, Hande Erçel’in eski aşkı olduğu iddia edilen iş adamı Murat Akdoğan hakkında ilk kez konuştu. Sorulan sorular karşısında gerginlik yaşayan Kerem Bürsin, dikkatleri üzerine çekti. Sinirden ne yapacağını bilemeyen Bürsin çileden çıktı. Muhabirlerin sorularına yanıt vererek aracıyla uzaklaşan Bürsin, şok etkisi yarattı. Neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel’le birlikte Maldivler’e giden ikili dönüşte ise aşkını itiraf eden bir poz vermişlerdi. El ele yakalanan ikili daha sonra ise tek tek aşklarını itiraf etmişti. Hande Erçel, konu hakkında; “Teşekkür ederim, her şey yolunda arkadaşlar” yorumunu yaparken, Kerem Bürsin kafalarda soru işareti bırakacak yorum yapmıştı.
Kerem Bürsin ise muhabirlerin sorularına; “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirerek cevap vermişti.
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18 May 2021 - 17:24 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.