Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Eski Aşkı Hakkında İlk Kez Konuştu! Çileden Çıktı, Sinirden Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel’le birlikte Maldivler’e giden ikili dönüşte ise aşkını itiraf eden bir poz vermişlerdi. El ele yakalanan ikili daha sonra ise tek tek aşklarını itiraf etmişti. Hande Erçel, konu hakkında; “Teşekkür ederim, her şey yolunda arkadaşlar” yorumunu yaparken, Kerem Bürsin kafalarda soru işareti bırakacak yorum yapmıştı.

Kerem Bürsin ise muhabirlerin sorularına; “Hiçbir zaman gizlemedik. Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” sözlerini dile getirerek cevap vermişti.



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