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- 18 May 2021 - 17:52 G: 18 May 2021 - 18:17

Esra Erol’da TikTok Kullanana Aşık Oldu, Başına Gelmeyen Kalmadı! Nikah Bitti, Karısı Kaçtı! Bir Aile Daha Paramparça Oldu! Esra Erol Şok İçinde…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da bir skandal aile olayı daha yaşandı. TikTok uygulaması kullanan bir kadına aşık oldu, başına gelmeyen kalmadı. Nikah bitti, karısı kaçtı! Bir ailenin daha paramparça olduğu anlarda stüdyo inledi. Ali Kemal ise yaşananları “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi. Entrika ve yalanlarla dolu” sözlerini dile getirdi. Esra Erol ise şok içinde kaldı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Karısının kendisini terk ettiğini dile getiren Ali Kemal Bey, olayları tek tek anlattı. TikTok uygulaması üzerinden canlı yayın yapan bir kadının “Aşk önemli şey, gözüm ne para da ne pulda. Güven veren kişi her şeydir” sözlerini dile getirdiğini duyunca aşık olduğunu ifade eden Ali Kemal Bey, her şeyin çok hızlı bir şekilde işlediğini dile getirdi.

Ali Kemal Bey halen karısını çok sevdiğini de açıklarken; “Aslıhan Hanım ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen film olurdu. Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise “Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya’ya babamın yanına gitmeliyim” dedi, beni terk etti” sözlerini dile getirdi.

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18 May 2021 - 17:52 Ankara- Popüler Haber

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