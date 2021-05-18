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- 18 May 2021 - 19:05 G: 18 May 2021 - 19:37

Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Vedasını Duyurdu! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sevenleri Büyük Yasta, Ortalık Karıştı! Neler Oldu Neler…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Kırmızı Oda dizisinden Sadi karakterinin ayrıldığı resmen duyuruldu. Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği Sadi karakterine aynı zamanda Kadir Bertan isimli başarılı çocuk oyuncusu hayat veriyordu. Reyting rekortmeni dizide rol alan Erken Petekkaya ise dikkatleri üzerine çekiyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kırmızı Oda dizisine girdiği ilk günden beri sevilmiş bir karakter olan Delikanlı Sadi, panik atak sorununu izleyenlerine yaşatmıştı. Öyle ki, Sadi karakteri çok sevilince 13 bölümlük sözleşmesi uzatılmıştı. Dizide uzun bir süredir yer alan Sadi karakteri ise ekranlara veda ettiğini resmen duyurdu.

Sosyal medyada ve magazin dünyasına bomba gibi düşen bu durum ise seyircilerin dikkatlerinden kaçmadı. Sevilerek izlenen karakterin vedasına karşılık olarak sevenleri ise binlerce yorum atarak düşüncelerini dile getirdi. “Hakkınızı helal edin” diyerek vedasını duyuran Erkan Petekkaya, gönüllerde adeta taht kurdu.

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18 May 2021 - 19:05 Ankara- Popüler Haber

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