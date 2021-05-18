Sadakatsiz Dizisinde Haluk Güçlü Rüzgarı! Ekranlara Dönmeyecek Ama Dönmüş Kadar Yapacak! Burak Sergen Sadakatsiz Dizisini Ayağa Kaldıracak…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü rüzgarı! Kısa bir süre önce diziye sağlık sorunlarından dolayı veda eden isim, dönüşünü tam olarak olamasa bile resmen yapacak. Farklı bir yöntemle ekranlara dönecek olan Burak Sergen, sevenlerine sonunda “Merhaba” mesajını verecek. İki ekran yoluyla ekranlara gelecek olan Haluk Güçlü, milyonları şoka sokacak! İşte tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi önemli isimlerin bulunduğu diziden haftalar önce Burak Sergen koronavirüse yakalanarak ayrılmıştı. Evinde acilleşen usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Burak Sergen’in nişanlısı ise durumu tek tek açıklamış, kendisinin yoğun bakımda tedaviye devam ettiğini açıklamıştı.
Uzun bir süre boyunca yoğun bakımda kalan Burak Sergen, geçtiğimi günlerde normal odaya alınarak tedavisine devam kararı verildi. Koronavirüs testlerinin negatif çıkmasına rağmen hastanede yapılan testinin pozitif çıkması ise seyircisinde büyük bir şok yaşatmıştı. Diziden kısa bir süreliğine ayrılan Burak Sergen için ise farklı bir senaryo yazılmıştı.
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18 May 2021 - 19:26 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.