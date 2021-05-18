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18 May 2021 - 19:26

Sadakatsiz Dizisinde Haluk Güçlü Rüzgarı! Ekranlara Dönmeyecek Ama Dönmüş Kadar Yapacak! Burak Sergen Sadakatsiz Dizisini Ayağa Kaldıracak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü rüzgarı! Kısa bir süre önce diziye sağlık sorunlarından dolayı veda eden isim, dönüşünü tam olarak olamasa bile resmen yapacak. Farklı bir yöntemle ekranlara dönecek olan Burak Sergen, sevenlerine sonunda “Merhaba” mesajını verecek. İki ekran yoluyla ekranlara gelecek olan Haluk Güçlü, milyonları şoka sokacak! İşte tüm detaylar…