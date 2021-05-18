Hande Erçel Ezberi Bozdu, Hakkında Çıkanlara Cevabını Verdi! Tam 3 Dizi Sonra Bir İlk Gerçekleşti! “Büyü Bozuldu!”

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle sevenlerinin kalbinde taht kuran Hande Erçel, asıl ününü yine Sen Çal Kapımı dizisinde kazandı. Sen Çak Kapımı dizisinden önce oynadığı tüm dizilerin sadece 1 sezon sürmesi ise akıllarda, “Hande Erçel iyi bir oyuncu değil” imajını yaratmıştı. Eğitimler alarak oyunculuğunu pekiştiren Hande Erçel, resmen rest çekti.

Sen Çal Kapımı dizisinden hemen önce rol almış olduğu Halka dizisi, sosyal medyada çok beğenilmesine rağmen sadece 19 bölüm sürmüştü. Bunun yanında, Siyah İnci dizisi 20 bölüm sürmüş ve ekranlara veda etmişti. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde ise bu uğursuzluk onu takip etmiş dizi sadece 31 bölüm ekranlarda kalarak vedasını duyurmuştu.



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