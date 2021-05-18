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- 18 May 2021 - 20:10 G: 18 May 2021 - 20:46

Hande Erçel Ezberi Bozdu, Hakkında Çıkanlara Cevabını Verdi! Tam 3 Dizi Sonra Bir İlk Gerçekleşti! “Büyü Bozuldu!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, ezberi sonunda bozdu. Hakkında konuşulanlara cevabını öyle bir verdi ki, milyonlar şok içinde kaldı. Tam 3 dizi sonra bir ilk gerçekleşti ve dengeler alt üst oldu. Bunun üzerine Arog dizisinin meşhur repliğini birçok hayranı yorumlar atarak dile getirdi. “Büyü bozuldu!”

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle sevenlerinin kalbinde taht kuran Hande Erçel, asıl ününü yine Sen Çal Kapımı dizisinde kazandı. Sen Çak Kapımı dizisinden önce oynadığı tüm dizilerin sadece 1 sezon sürmesi ise akıllarda, “Hande Erçel iyi bir oyuncu değil” imajını yaratmıştı. Eğitimler alarak oyunculuğunu pekiştiren Hande Erçel, resmen rest çekti.

Sen Çal Kapımı dizisinden hemen önce rol almış olduğu Halka dizisi, sosyal medyada çok beğenilmesine rağmen sadece 19 bölüm sürmüştü. Bunun yanında, Siyah İnci dizisi 20 bölüm sürmüş ve ekranlara veda etmişti. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde ise bu uğursuzluk onu takip etmiş dizi sadece 31 bölüm ekranlarda kalarak vedasını duyurmuştu.

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18 May 2021 - 20:10 Ankara- Popüler Haber

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Shjul - KEREM olmadan HANDE olmadan seri olamaz 10 bölümden sonra bitecekti Tüm dizi sırtlarında Oldukça başarılıydılar Kimya ve uyumla dolu muhteşem bir çift Harika oyuncular Dünyadaki milyonlarca insan onları seviyor Ve birlikte yaşadıklarına sevindik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 21:11

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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