Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Adeta Nazlı’nın gidip başka birinin geldiği Pınar Deni’in imajı şok etkisi yarattı. Öyle bir değişiklik yaptı ki, kimse tanıyamaz hale geldi. Saçlarında yaşadığı büyük değişikliğe ise esprili bir dille birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bu bildiğin Bob Marley Pınar” yorumlarını yaptı. Peki, Pınar Deniz nasıl bir değişiklik yaşadı?
Kırmızı Oda dizisinden düzelerek ve sorunlu eşine resti çekerek ayrılan Nazlı, yürekleri iyileştirmişti. Takıntılı bir aşık rolüne hayat veren Pınar Deniz, oyunculuk performansını bir kez daha milyonlarca seyirciye göstermişti. Sevilen oyuncu Kırmızı Oda dizisinden ayrıldıktan hemen sonra ise saçlarında büyük bir değişiklik yaptı.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Aşkın Kıyameti dizisi için yeni imajını sosyal medyadan duyuran Pınar Deniz, sevenlerine şok etkisi yarattı. Kırmızı Oda dizisinden ayrıldıktan sonra başka bir projeyle el sıkışan Pınar Deniz, dikkatleri üzerine çekmişti. Çekimleri kısa bir süre önce tamamlana yapımda Pınar Deniz’in rol aldığı karakter merak edilirken; yeni imajı da sosyal medyanın gündemi haline geldi.
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18 May 2021 - 20:38 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.