Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!”

Kırmızı Oda dizisinden düzelerek ve sorunlu eşine resti çekerek ayrılan Nazlı, yürekleri iyileştirmişti. Takıntılı bir aşık rolüne hayat veren Pınar Deniz, oyunculuk performansını bir kez daha milyonlarca seyirciye göstermişti. Sevilen oyuncu Kırmızı Oda dizisinden ayrıldıktan hemen sonra ise saçlarında büyük bir değişiklik yaptı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Aşkın Kıyameti dizisi için yeni imajını sosyal medyadan duyuran Pınar Deniz, sevenlerine şok etkisi yarattı. Kırmızı Oda dizisinden ayrıldıktan sonra başka bir projeyle el sıkışan Pınar Deniz, dikkatleri üzerine çekmişti. Çekimleri kısa bir süre önce tamamlana yapımda Pınar Deniz’in rol aldığı karakter merak edilirken; yeni imajı da sosyal medyanın gündemi haline geldi.



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