Survivor Dora İzleyenler İçin Diskalifiye Edildi! Son Hareketi Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Artık Kimse İstemiyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde yarışmacılar aileleriyle iletişim kurmak için büyük bir mücadele verdi. Kazanan takım ise Mavi takım oldu. Mavi takımın abartılı sevinç gösterisine Acun Ilıcalı bile tepki göstermişti. Kırmızı takım için ise umutlar tamamen tükenmişti. İki aile oyununu da kaybeden Kırmızı takım büyük bir çöküş yaşamıştı.

Canlı yayın alarak Survivor’u ekranlara getiren Acun Ilıcalı binlerce izleyiciyi derinden üzmüştü. Ailelerini karşısında gören tüm yarışmacılar seyircilerin hüngür hüngür ağlamasına neden olmuştu. Demet Akalın bile konu hakkında yorum yaparak, çok ağladığını dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Survivor tarihinde bir ilk denecek kadar duygu dolu olan yarışmada tüm Türkiye bir ana kitlenmişti.



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