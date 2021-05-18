Survivor Dora İzleyenler İçin Diskalifiye Edildi! Son Hareketi Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Artık Kimse İstemiyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu hafta Ramazan bayramından dolayı herhangi bir eleme olmayacağı açıklanmıştı fakat Dora seyirciler için tamamen bitti. Kısa bir süre önce İsmail’le yaptığı o hamleyle seyirciler tarafından diskalifiye kararını resmen kendisi yazdı. Artık adada kimse Dora’yı görmek istemiyor! Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde yarışmacılar aileleriyle iletişim kurmak için büyük bir mücadele verdi. Kazanan takım ise Mavi takım oldu. Mavi takımın abartılı sevinç gösterisine Acun Ilıcalı bile tepki göstermişti. Kırmızı takım için ise umutlar tamamen tükenmişti. İki aile oyununu da kaybeden Kırmızı takım büyük bir çöküş yaşamıştı.
Canlı yayın alarak Survivor’u ekranlara getiren Acun Ilıcalı binlerce izleyiciyi derinden üzmüştü. Ailelerini karşısında gören tüm yarışmacılar seyircilerin hüngür hüngür ağlamasına neden olmuştu. Demet Akalın bile konu hakkında yorum yaparak, çok ağladığını dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Survivor tarihinde bir ilk denecek kadar duygu dolu olan yarışmada tüm Türkiye bir ana kitlenmişti.
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18 May 2021 - 21:17 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.