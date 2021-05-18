Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 May 2021 - 21:17 G: 18 May 2021 - 21:51

Survivor Dora İzleyenler İçin Diskalifiye Edildi! Son Hareketi Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Artık Kimse İstemiyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu hafta Ramazan bayramından dolayı herhangi bir eleme olmayacağı açıklanmıştı fakat Dora seyirciler için tamamen bitti. Kısa bir süre önce İsmail’le yaptığı o hamleyle seyirciler tarafından diskalifiye kararını resmen kendisi yazdı. Artık adada kimse Dora’yı görmek istemiyor! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde yarışmacılar aileleriyle iletişim kurmak için büyük bir mücadele verdi. Kazanan takım ise Mavi takım oldu. Mavi takımın abartılı sevinç gösterisine Acun Ilıcalı bile tepki göstermişti. Kırmızı takım için ise umutlar tamamen tükenmişti. İki aile oyununu da kaybeden Kırmızı takım büyük bir çöküş yaşamıştı.

Canlı yayın alarak Survivor’u ekranlara getiren Acun Ilıcalı binlerce izleyiciyi derinden üzmüştü. Ailelerini karşısında gören tüm yarışmacılar seyircilerin hüngür hüngür ağlamasına neden olmuştu. Demet Akalın bile konu hakkında yorum yaparak, çok ağladığını dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Survivor tarihinde bir ilk denecek kadar duygu dolu olan yarışmada tüm Türkiye bir ana kitlenmişti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

18 May 2021 - 21:17 Ankara- Popüler Haber

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe… mask
Survivor Ayşe’nin Hiç Bilinmeyen Videosu Ortaya Çıktı! Sadece En Yakın Takipçileri Biliyor, Kimsenin Haberi Yok! Meğer Ayşe…
Survivor’un Eski Yarışmacısı Kafasında Acun Ilıcalı’yı Bitirdi! Survivor Hakkında Hiçbir Şey Duymak İstemiyor! O Soruya… mask
Survivor’un Eski Yarışmacısı Kafasında Acun Ilıcalı’yı Bitirdi! Survivor Hakkında Hiçbir Şey Duymak İstemiyor! O Soruya…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 18 Mayıs 2021 Salı Survivor 95. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 18 Mayıs 2021 Salı Survivor 95. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Canlı Yayın Yaptığına Bin Pişman Oldu! Takımlar Oyun Sonrasında Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Restleri Tek Tek Çekti! Neler Oluyor?
Survivor’da Yürekler Paramparça Oldu! Seyirciler O Açıklamadan Sonra Hüngür Hüngür Ağladı! Herkes Bir Ana Kilitlendi! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Yürekler Paramparça Oldu! Seyirciler O Açıklamadan Sonra Hüngür Hüngür Ağladı! Herkes Bir Ana Kilitlendi! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasını İstifa Eden İsim Açıkladı! “Cehennem Gibi” Dedi, Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasını İstifa Eden İsim Açıkladı! “Cehennem Gibi” Dedi, Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış! Neler Oluyor?
Survivor Öykü Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Adadan Ayrılıp, Evlenme Teklifi Almıştı! Sonları İhanet Mi Oldu? Neler Oluyor? mask
Survivor Öykü Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Adadan Ayrılıp, Evlenme Teklifi Almıştı! Sonları İhanet Mi Oldu? Neler Oluyor?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 17 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor 94. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 17 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor 94. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor Sergen Adada Yedikleriyle Ağızları Açık Bıraktı! Kimse Evine Sokmaz, Sergen Afiyetle Yemiş! Elendikten Sonra Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı! mask
Survivor Sergen Adada Yedikleriyle Ağızları Açık Bıraktı! Kimse Evine Sokmaz, Sergen Afiyetle Yemiş! Elendikten Sonra Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı!
Survivor’da Kırmızı Takım Korkudan Tir Tir Titredi! Batuhan Ne Yapacağını Bilmeyince O İsme Sarılarak Çareyi Buldu! Aleyna Değil Ama… mask
Survivor’da Kırmızı Takım Korkudan Tir Tir Titredi! Batuhan Ne Yapacağını Bilmeyince O İsme Sarılarak Çareyi Buldu! Aleyna Değil Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Dora İzleyenler İçin Diskalifiye Edildi! Son Hareketi Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Artık Kimse İstemiyor… mask
Survivor Dora İzleyenler İçin Diskalifiye Edildi! Son Hareketi Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Artık Kimse İstemiyor…
Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!” mask
Kırmızı Oda Dizisinin Nazlı’sı Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! İmajı Öyle Bir Değişti Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Bildiğin Bob Marley Pınar!”
Hande Erçel Ezberi Bozdu, Hakkında Çıkanlara Cevabını Verdi! Tam 3 Dizi Sonra Bir İlk Gerçekleşti! “Büyü Bozuldu!” mask
Hande Erçel Ezberi Bozdu, Hakkında Çıkanlara Cevabını Verdi! Tam 3 Dizi Sonra Bir İlk Gerçekleşti! “Büyü Bozuldu!”
Sadakatsiz Dizisinde Haluk Güçlü Rüzgarı! Ekranlara Dönmeyecek Ama Dönmüş Kadar Yapacak! Burak Sergen Sadakatsiz Dizisini Ayağa Kaldıracak… mask
Sadakatsiz Dizisinde Haluk Güçlü Rüzgarı! Ekranlara Dönmeyecek Ama Dönmüş Kadar Yapacak! Burak Sergen Sadakatsiz Dizisini Ayağa Kaldıracak…
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Vedasını Duyurdu! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sevenleri Büyük Yasta, Ortalık Karıştı! Neler Oldu Neler… mask
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Vedasını Duyurdu! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sevenleri Büyük Yasta, Ortalık Karıştı! Neler Oldu Neler…
Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette mask
Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status