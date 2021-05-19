ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankaralılar bakım ve onarım çalışmalarıyla gerekçesiyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Su kesintileri esnasında tesisat arızaları gideriliyor ve tesisatların rutin bakımları sağlanıyor. Bu sayede daha sağlıklı bir suya ulaşan Ankaralılar ise kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. ASKİ 19 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 19 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…
Ankara 19 Mayıs 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın su sağlayıcısı kurum olan Ankara Su ve Kanal İdaresi (ASKİ), bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarını gerçekleştirmek için planlı su kesintileri yapan ASKİ, Ankaralıların mağdur olmaması için kesinti bölgesini sınırlı tutuyor. Sadece tesisat çevresinde su kesintisi gerçekleştiren ASKİ, aynı bölgelerde arıza olmadıkça üst üste çalışma yapmamaya özen gösteriyor. Ankaralıların gündeminde ise tam kapanmanın ardından yeniden normal periyota dönen planlı su kesintileri yer alıyor.
19 May 2021 - 09:30 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.