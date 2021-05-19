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19 May 2021 - 09:30

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankaralılar bakım ve onarım çalışmalarıyla gerekçesiyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Su kesintileri esnasında tesisat arızaları gideriliyor ve tesisatların rutin bakımları sağlanıyor. Bu sayede daha sağlıklı bir suya ulaşan Ankaralılar ise kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. ASKİ 19 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 19 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…